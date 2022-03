Dita e Gruas, në muret e gjykatave lihet mbishkrimi “Edhe sa gra të vrara”

Me ngjyrë të kuqe janë lyer dyert e Pallatit të Drejtësisë dhe me mbishkrimin “Edhe sa gra të vrara?”.

Me thirrje e pankartat me mbishkrimet “Vrasja e grave është urgjencë kombëtare”, “Edhe sa thirrje të humbura”, “Feminizmi do të na çlirojë”, nis marshi nga kolektivi “Marshojmë s’festojmë” kundër vrasjes së grave.

Në këtë protestë u kërkua llogari nga institucionet përkatëse për të gjitha grat e vrara ku theksojnë së nuk do kenë qetësi derisa të arrihet drejtësia në vend dhe te garantohet siguria.

Marshi është organizuar nga kolektivi “Marshojmë s’festojmë” dhe ka nisur nga ora 10:00 nga Pallati i Drejtësisë për të vazhduar në sheshin “Zahir Pajaziti” në Prishtinë.

Ndryshe presidentja e vendit, Vjosa Osmani, uroi që në 365 ditët në vijim fjalët grua dhe vajzë të vazhdojnë të jenë sinonim i triumfit, suksesit, ngadhënjimit e inspirimit.

“Uroj që në vitin që pason vajzat e gratë tona të ndihen të sigurta në shtëpi, në rrugë e në çdo vend publik. Uroj për qasje të barabartë për vajzat dhe gratë në arsim, drejtësi, në ekonomi, në politik bërje e në proceset kyçe vendimmarrëse në trashëgimi”, deklaroi presidentja Osmani.

Ajo poashtu tha se mund të arrihet siguri e stabilitet vetëm atëherë kur do të promovojmë e mbrojmë të drejtat e grave dhe vajzave.

“Duhet të bashkoheni që të gjithë burra e djem, të rinj e të moshuar që t’i japim frymë barazisë gjinore në shtëpi në rrugë në komunitet e kudo tjetër”, tha tutje ajo.