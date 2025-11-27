Dita e Forcës shënohet edhe në Mitrovicë
Lajme
Në kuadër të Ditës së Forcës, nxënësit e shkollës mesme të lartë e mjekësisë “Xheladin Deda” në Mitrovicë kanë ardhur te Kulla e Isa Boletinit.
Ata me këtë rast kanë bërë betimin e ushtarit të FSK-së pasi të arrijnë moshën madhore.
Kujtojmë, gjatë ditës vizitë e nxënësve ka pasur edhe në kazermën “Adem Jashari” në Prishtinë, ku atmosfera festive dhe prania e ushtarëve kanë krijuar emocione të veçanta.