“Dita e Forcës”, Hamza: Krenarë për ushtrinë tonë që po rritet

27/11/2025 11:16

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, ka uruar Ditën e Forcës, duke nderuar vajzat dhe djemtë e FSK-së, të cilët me atdhedashuri, disiplinë dhe përkushtim mbrojnë sovranitetin dhe dinjitetin e vendit.

Përmes një postimi në Facebook, Hamza tha se vendi është krenarë për ushtrinë e vet, e cila po rritet, profesionalizohet dhe po ecën drejt standardeve të NATO-s.

“Në Ditën e Forcës i nderojmë vajzat dhe djemtë e FSK-së, të cilët me atdhedashuri, disiplinë dhe përkushtim mbrojnë sovranitetin dhe dinjitetin e Republikës së Kosovës. Jemi krenarë për Forcën tonë që po rritet, profesionalizohet dhe po ecën drejt standardeve të NATO-s, duke na përfaqësuar me dinjitet kudo. FSK-ja e fortë, atdheu i sigurt! Ushtarë, urime Dita e Forcës!”, ka shkruar Hamza.

 

