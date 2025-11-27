“Dita e Forcës”, Hamza: Krenarë për ushtrinë tonë që po rritet
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, ka uruar Ditën e Forcës, duke nderuar vajzat dhe djemtë e FSK-së, të cilët me atdhedashuri, disiplinë dhe përkushtim mbrojnë sovranitetin dhe dinjitetin e vendit.
Përmes një postimi në Facebook, Hamza tha se vendi është krenarë për ushtrinë e vet, e cila po rritet, profesionalizohet dhe po ecën drejt standardeve të NATO-s.
“Në Ditën e Forcës i nderojmë vajzat dhe djemtë e FSK-së, të cilët me atdhedashuri, disiplinë dhe përkushtim mbrojnë sovranitetin dhe dinjitetin e Republikës së Kosovës. Jemi krenarë për Forcën tonë që po rritet, profesionalizohet dhe po ecën drejt standardeve të NATO-s, duke na përfaqësuar me dinjitet kudo. FSK-ja e fortë, atdheu i sigurt! Ushtarë, urime Dita e Forcës!”, ka shkruar Hamza.