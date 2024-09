Dita e Demokracisë, Osmani: Aleancat e forta janë linja e shpëtimit për mbrojtjen e demokracisë në nivel global

Në ditën ndërkombëtare të demokracisë, Osmani është shprehur se aleancat e forta kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë linja të shpëtimit për mbrojtjen e demokracisë në nivelin global.

“Demokracia është po aq e fortë sa vullneti i njerëzve për ta përqafuar atë, po aq elastike sa vendosmëria jonë për ta mbrojtur atë dhe po aq e fortë sa rezistenca jonë kundër fuqive që duan ta minojnë atë.

Aleancat e forta kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë linja e shpëtimit për mbrojtjen e demokracisë në nivel global” shkroi Osmani në platformën “X”.

Ajo ndau edhe pjesë të fjalimit që mbajti në Samitin e Demokracisë në Kopenhagë, në maj të këtij viti, ku presidentja deklaroi se demokracisë i nevojitemi, aq sa demokracia na nevojitet ne.

“Viteve të fundit, në botë dhe veçanërisht në kontinentin tonë, demokracitë janë testuar. Fatkeqësisht, jemi dëshmitarë të një sulmi të pamëshirshëm ndaj vlerave demokratike nga autokratë, të cilët e shohin demokracinë si një kërcënim të drejtpërdrejtë ndaj ambicieve të tyre. Megjithatë, sa më e fortë të jetë dëshira e tyre për të minuar demokracinë, aq më e fortë duhet të jetë vendosmëria jonë për ta mbrojtur atë. Jam e bindur se demokracia është po aq e fortë sa vullneti i njerëzve për ta përqafuar atë, po aq elastike sa vendosmëria jonë për ta mbrojtur atë dhe po aq e fortë sa rezistenca jonë kundër pushteteve që vazhdimisht duan ta minojnë atë” kishte thënë presidentja në atë samit.

Postimi i plotë:

Democracy is as strong as the will of the people to embrace it, as resilient as our determination to protect it, and as robust as our resistance against the powers that want to undermine it.

Strong alliances have been, and continue to be the lifeline for the defense of democracy… pic.twitter.com/yy0R8JGpMR

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) September 15, 2024