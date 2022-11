Dita e Alfabetit të Gjuhës Shqipe, Nagavci: Kjo mbetet ndër ngjarjet më të rëndësishme të kombit Ministrja e Arsimit, Arbërie Nagavci, sot me rastin e shënimit të Alfabetit të Gjuhës Shqipe, u shpreh se kjo mbetet si një ndër ngjarjet më të rëndësishme të kombit tonë. “Kongresi njësoi alfabetin me 36 shkronja latine, që e përdorim edhe sot, duke çuar drejt bashkimit gjuhësor kombëtar të gjithë shqiptarët. Me përulje e krenari,…