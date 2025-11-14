Distria Krasniqi drejt artës në Zagreb – krenaria e Kosovës shkëlqen sërish!
Xhudistja numër një e Kosovës, Distria Krasniqi, është kualifikuar në finalen e Grand Prixit të Zagrebit në Kroaci. Ajo mposhti në gjysmëfinale xhudisten italiane Gaia Stella, duke siguruar kështu të paktën medaljen e argjendtë për Kosovën, ndërsa synon medaljen e artë, transmeton lajmi.net. Në finalen e madhe, Krasniqi do të përballet me hungarezen Reka Pupp./lajmi.net/
Sport
