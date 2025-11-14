Distria Krasniqi drejt artës në Zagreb – krenaria e Kosovës shkëlqen sërish!

Xhudistja numër një e Kosovës, Distria Krasniqi, është kualifikuar në finalen e Grand Prixit të Zagrebit në Kroaci. Ajo mposhti në gjysmëfinale xhudisten italiane Gaia Stella, duke siguruar kështu të paktën medaljen e argjendtë për Kosovën, ndërsa synon medaljen e artë, transmeton lajmi.net. Në finalen e madhe, Krasniqi do të përballet me hungarezen Reka Pupp./lajmi.net/

Sport

14/11/2025 15:09

Xhudistja numër një e Kosovës, Distria Krasniqi, është kualifikuar në finalen e Grand Prixit të Zagrebit në Kroaci.

Ajo mposhti në gjysmëfinale xhudisten italiane Gaia Stella, duke siguruar kështu të paktën medaljen e argjendtë për Kosovën, ndërsa synon medaljen e artë, transmeton lajmi.net.

Në finalen e madhe, Krasniqi do të përballet me hungarezen Reka Pupp./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 14, 2025

Tre francezë do ta ndajnë drejtësinë në ndeshjen Slloveni-Kosovë

November 14, 2025

Grand Prix Zagreb nis sot, Kosova garon me gjashtë xhudistë

November 13, 2025

Asllani pas fitores historik: Tani do festojmë

November 13, 2025

FITORE HISTORIKE – Shqipëria siguron vendin e dytë në grup, kualifikohet...

November 13, 2025

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL – “Shqiponjat” në avantazh, Shqipëria po e ndjen aromën e...

November 13, 2025

Anglia fillon “bombardimin” e shpresave të Serbisë për kualifikim në Botërorin...

Lajme të fundit

​Çfarë u vendos në takimin BE–Kosovë?

“Diabeti”- ​Sëmundja që prek çdo të 12-in kosovar

Skandali në KEK: Tenderi 137 milionë euro u...

Padi ndaj Dimal Bashës për deklaratën skandaloze: “Rasti...