Disa shenja që tregojnë se po bëni seks në pozicionin e gabuar

Doni të provoni diçka të re në shtrat. E patë diku në një film, ju intrigoi dhe tani doni ta përjetoni. Shumë mirë deri këtu, por diçka ndodh. Ai pozicion nuk është më i rehatshmi në botë, transmeton lajmi.net.

Po zgjidhni pozicionin që ju bën të dukeni më e dobët

Fillimisht, kjo do t’ju shpërqëndrojë dhe do t’ju largojë eksitimin. Dhe nëse nuk po e bëni me dikë që mendon se jeni sexy në të gjitha pozicionet, atëherë keni një problem më të madh.

Nuk jeni e eksituar

Sigurisht që ka diçka që nuk shkon në këtë mes! Ndoshta pikërisht pozicioni.

Po përpiqeni të mos prishni flokët

Supozohet të jesh duke bërë marrëdhënie intesive dhe këtë nuk e bën dot nëse po vret mendjen për flokët.

Lini gjithmonë partnerin të zgjedhë pozicionin

Zgjidhni një pozicion që juve ju kënaq. Ju sigurojmë që edhe atij do t’i pëlqejë.

Ju shkakton dhembje

Seksi nuk ka pse të jetë i dhimbshëm, vetëm nëse ju e kërkoni vetë të jetë i tillë. /Lajmi.net/