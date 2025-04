Disa seanca pa rezultat – A do t’i marrin deputetët e rinj pagat e plota të muajit prill, flasin nga Kuvendi Deputetët që janë betuar për herë të parë në Kuvendin e Kosovës më 19 prill të këtij viti, nuk do të marrin paga këtë muaj. Mjetet e tyre do të procedohen në pagën e muajit maj. Kështu bënë të ditur drejtoria për media dhe marrëdhënie me publikun në Kuvendin e Kosovës, derisa tregojnë se pagat…