Disa persona u lënduan nga sulmi me thikë në Amsterdam Të paktën pesë persona janë plagosur në një incident me thikë pranë sheshit qendror Dam të Amsterdamit, ka thënë policia e atjeshme, raporton Skynews. Organet e rendit deklaruan: “Në Sint Nicolaasstraat afër sheshit ka pasur një incident me thikë me disa të plagosur. Ne jemi të pranishëm aty dhe kemi bllokuar zonën. Një i dyshuar…