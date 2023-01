Disa ndërmarrje nuk pranojnë monedha në vlerë prej 2 euro Qarkullimi i parave false në Kosovë ka bërë që disa ndërmarrje të mos pranojnë pagesa me monedha në vlerë prej 2 eurosh. Një nga to është edhe kompania e ujësjellësit “Prishtina” dhe ndërmarrja “Prishtina Parking”. Njoftime ku thuhet se nuk pranojnë pagesa me monedha 2 euro, tashmë janë vendosur në shumë pika të ndryshme të…