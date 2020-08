Disa këshilla si t’i shfrytëzoni hapësirat e vogla në shtëpi

Vetëm sepse dhomat në shtëpinë tuaj janë të vogla, nuk do të thotë se ato duhet të jenë të çrregullta dhe nuk do të thotë se nuk janë komode.

Ndonjëherë shtëpitë dhe apartamentet kanë hapësira të vogla dhe madje të pakëndshme, kështu që ne duhet të mendojmë për mënyra të reja për shpërndarjen e mobilieve dhe dekor.

Për ta bërë këtë, ka disa këshilla që mund t’ju ndihmojnë t’i bëni ato vende të duken më të bollshme, si dhe të rregullta dhe me stil.

Ne dëshirojmë të ndajmë me ju disa ide për optimizimin e hapësirës në dhoma të vogla dhe duke e bërë shtëpinë tuaj të duket më mikpritëse. Në fund të artikullit do të gjeni një bonus me 5 parime të rëndësishme dhe të thjeshta kur bëhet fjalë për dizajnin e brendshëm dhe dekor.

Ngjyrosni muret tuaja të bardha.

Edhe pse mund t’ju pëlqejnë ngjyra të pasura, dalluese, për një dhomë të vogël ato mund të mos jenë zgjidhja më e mirë, transmeton shkolla e jetës. Përkundrazi, lyerja e mureve me ngjyra të lehta, veçanërisht të bardha, është ideale pasi jep përshtypjen se një dhomë është më e bollshme dhe e ndritshme.

Kjo rekomandohet veçanërisht kur dhoma që dëshironi të rinovoni ka hyrje në dritë të mirë natyrore. Përndryshe, e bardha nuk do të arrijë me të vërtetë efektin vizual që ju po kërkoni.

Instaloni rafte.

Një mënyrë e shkëlqyeshme për të optimizuar përdorimin e hapësirës në shtëpi është duke instaluar rafte dhe duke përdorur mobilje. Në këto rafte mund të ruani gjëra të tilla si libra apo edhe ushqim, dhe mund të vendosni gjithashtu zbukurime dhe bimë atje. Të gjitha këto do t’i japin një ndjesi shumë komode dhomës ku vendosen. Ekzistojnë dizajne të ndryshme të rafteve nga të cilat mund të zgjidhni.

Zgjidhni një divan në formë L.

Kolltukët janë të domosdoshëm në të paktën një nga dhomat e shtëpisë tuaj. Sidoqoftë, problemi është se në dhoma të vogla ata përdorin shumë hapësirë. Për fat të mirë, ekziston një mënyrë e mirë për të zgjidhur atë çështje. Thjesht investoni në një shtrat në formë L dhe shfrytëzoni sa më shumë njërën nga qoshet e dhomës së ndenjes.

Ju preferoni të zgjidhni atë që nuk ka armatim, pasi do t’i japë një ndjenjë të një dhome më të hapur dhe gjithashtu do të lërë më shumë hapësirë ​​që mysafirët tuaj të ulen.

Vendosni një pasqyrë të madhe në mur.

Në mënyrë që të krijoni një dhomë më të gjerë, pasqyrat mund të jenë një mjet i fuqishëm për t’u mbështetur. Vendosja e një pasqyre të madhe në një mur do ta bëjë dhomën më të ndritshme, ndërsa në të njëjtën kohë, do të japë përshtypjen se dhoma është më e gjerë. Sidoqoftë, kini kujdes që të mos i mbushni muret me pasqyra pasi kjo mund të mbingarkojë hapësirën.

Ndani ambientin duke përdorur copa mobiliesh.

Kur keni 2 dhoma fqinje që nuk ndahen nga një mur, si për shembull, një dhomë të gjallë dhe kuzhinë në një apartament të tipit papafingo, mënyra më e mirë për të shfrytëzuar sa më shumë nga të dyja është ndarja e tyre duke përdorur rafte librash, mure xhami , bare, ekrane, perde ose qilima.

Duke e bërë këtë, ju mund të ruani intimitetin në të dy fushat, ndërsa të keni qasje në sa më shumë hapësirë ​​sa të jetë e mundur, dhe në të njëjtën kohë të shtoni pajisje shtesë elegant (p.sh. qilima ose ekranet). Në raste të tjera, mund të përdorni mobilie të ulëta në mënyrë që të mos keni nevojë të sakrifikoni dritën në dhomë.

Shkoni për ngjyra neutrale në dekor.

Hijet neutrale ndihmojnë në krijimin e mjediseve më të bollshme dhe mikpritëse. Përveç blerjes së mobilieve në këto ton, vendosni perde që përputhen gjithashtu me këto ngjyra. Tradicionalisht, hijet që konsiderohen të jenë neutrale janë: e bardhë, gri dhe bezhë. Ju gjithashtu mund të përdorni të kuqe për të nënvizuar disa elemente specifike, pasi përputhet me cilindo nga ngjyrat e lartpërmendura.

Varni TV tuaj në mur.

Vendosja e një kabineti në dhomë, posaçërisht për TV, do të marrë shumë hapësirë ​​që mund të përdoret për diçka tjetër. Multifunksionaliteti është thelbësor kur bëhet fjalë për hapësira të vogla. Kjo është arsyeja pse është më mirë të varni TV tuaj në mur duke përdorur një pajisje të posaçme për montim të TV.

Telat mund të fshihen, duke i dhënë dhomës një pamje moderne pa mundim. Gjithashtu bëhet më e lehtë për të arritur distancën optimale të shikimit dhe zvogëlon mundësinë e tendosjes së syrit ose qafës. Ju mund ta bashkëngjitni ekranin në një lartësi që dëshironi.

Përdorni me mençuri tavanin dhe zonat sipër divanit.

Pavarësisht nëse dhoma juaj ka një tavan të lartë apo jo, gjithmonë ka hapësirë ​​të mjaftueshme në dispozicion për t’u përdorur kur kërkoni. Ju mund të varni bimë, llampa dekorative dhe zbukurime të tjera që mund t’i japin dhomës një ndjesi komode. Edhe një biçikletë mund të varet në mur nëse nuk keni ku ta vendosni ose nuk dëshironi që ajo të zërë ndonjë vend tjetër. Në të njëjtën mënyrë, gjithmonë ka një hapësirë ​​të zbrazët sipër divanit ku mund të vendosni fotografi, rafte ose sende të tjera.

Instaloni rafte librash të bëra me porosi.

Nëse është brenda mundësive, do të ishte ideale të kishim rafte librash të personalizuara për ju, duke parë gjërat që plotësojnë nevojat tuaja për hapësirë ​​dhe funksionalitet. Duke bërë kështu, ju do ta përdorni mirë murin, ku do të keni një pjesë të mbyllur dhe të hapur për të shfaqur libra, dekorime, një TV, etj.

Mos harroni hapësirën tuaj të dritares!

Nëse keni një dritare të madhe, gjëja ideale që duhet të bëni është ta përdorni! Për shembull, mund ta shndërroni në një shtrat shtesë duke vendosur atje disa jastekë. Mund të përshtatet për t’u bërë një lloj rafti ku mund të vendosni bimë dhe dekorime të tjera. Ju gjithashtu mund ta shndërroni atë në një tavolinë, e cila mund të jetë alternativa më e mirë sepse gjithmonë do të ketë dritë natyrale. Do të habiteni se sa e gjithanshme mund të jetë hapësira nën dritare. Mjafton të marrësh kohën dhe të mendoni për disa ide interesante për ta shfrytëzuar atë hapësirë.

Zgjidhni mobiliet që japin një sens rregulli në shtëpi.

Nëse vendosni shumë mobilie në një dhomë të vogël, kjo mund t’i bllokojë njerëzit të kalojnë. Jo vetëm kaq, por gjithashtu mund të krijojë një mjedis të rrëmujshëm. Kjo është arsyeja pse, kur zgjidhni mobilie, është më mirë të zgjidhni artikuj që lehtë mund të futen në hapësira të tjera.

Për shembull, pufët mund të vendosen nën ose brenda një pjesë të mobilieve kur ato nuk përdoren. Stolat mund të ruhen nën një banak. Një tjetër mundësi e mirë është të përdorni mobilie të palosshme ose të varura, të cilat mund të palosen kur të keni nevojë për më shumë hapësirë. Kjo gjithashtu jep përshtypjen se keni më shumë hapësirë ​​për të lëvizur.

Mundohuni të përdorni mobile të ndërtuara në mur për të kursyer hapësirë.

Për të kursyer hapësirë, nuk ka asgjë më të mirë se mobiliet e ndërtuara në mure. Në këtë mënyrë, ju do të fitoni pamjet katrore, pasi mobiliet në të vërtetë vendosen brenda një muri. Një avantazh tjetër është se duke qenë se së pari duhet të hapet muri, mobiliet duhet të bëhen me porosi. Në këtë rast mund të zgjidhni që të keni rafte librash, dollapë, dhe madje edhe një fireplace. Edhe pse kërkon ca punë, në afat të gjatë sigurisht që ia vlen.

Përdorni ballkonin tuaj si një shtrirje e dhomës së ndenjes për të fituar hapësirë.

Kur ju keni përparësinë të keni një ballkon ose një tarracë pranë dhomës së ndenjes ose dhomës së ngrënies, mund ta shndërroni atë në një shtrirje të ambientit që dëshironi të krijoni për dhomën tuaj. Për këtë qëllim, ju mund të mbani perdet e hapura (dhe dritaret, nëse është nxehtë), dhe vendosni tavolina, karrige dhe mobilie të tjera të dobishme. Bërja e kësaj do ta bëjë ambientin të duket më i gjerë dhe i rehatshëm.

5 rregulla të rëndësishme dhe të thjeshta për ambientin e brendshëm për të krijuar një hapësirë ​​komode …

Parimi i “më pak është më shumë” përqendrohet më tepër në cilësi sesa në sasi. Kur bëhet fjalë për dizajnin e brendshëm, ta bësh atë në një stil mjaft të kthjellët, minimalist – pa mbingarkuar dhomën me zbukurime ose mobilie dhe duke përdorur bimë si dekorim – mund të jetë njëkohësisht shumë e dobishme dhe ekonomike.

Përdorni qirinj. Ata janë elementi përfundimtar dekorativ për dhomat e ngrënies dhe sallat. Ata sjellin një ndjenjë ngrohtësie në mjedis. Ju mund të përdorni mbajtëset e qirinjve ose shandanët.

Nëse ju pëlqejnë fotografitë në mure, këshillohet që të zgjidhni imazhe sipas qëllimit të dhomës. Nëse është një dhomë ngrënieje, ato mund të jenë imazhe të ushqimit, natyrës, skenave të detyrave të përditshme, etj. Nëse është një dhomë e gjallë, atëherë ato mund të jenë kopje të pikturave të famshme ose peizazheve, ndër të tjera.

Mbajtja e hapësirës pastër kontribuon në mbajtjen e mendjes në rregull. Shtëpia juaj është një pasqyrim i asaj që po ndodh në trurin tuaj. Kur ka shumë hutim, ajo krijon blloqe mendore. Së shpejti mund ta gjeni veten duke u ndier i tronditur dhe i hutuar. Nëse gjithçka është e rregullt, gjërat rrjedhin natyrshëm, ashtu si idetë.

Këshillë: hidhni ose jepni sende që nuk ju duhen më ose që zënë hapësirë.

Përcaktoni stilin tuaj. Për të dekoruar, ju mund të zgjidhni midis drurit për një efekt ë thjeshtë, diçka më inovative dhe më të gjallë, ose ndoshta të zgjidhni për një qasje minimaliste. Pasi të keni përcaktuar stilin, mund të zgjidhni ngjyrat dhe modelet që i identifikoni më së shumti dhe të zgjidhni detaje që do të bëjnë një ndryshim.