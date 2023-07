Disa ditë qëndroi në Greqi, Kurti shfaqet i rrezitur në takim me delagacionin nga Këshilli Europës

Kryeministri Kurti për ditë ditë tëra ka qëndruar në shtetin grek, ku dhe ka marrë pjesë në të ashtuquajturin grupimin majtist ‘Simposiumi Symi’ që cdo vit mbahet në një nga ishujt luksoz grek.

Me kthimin e tij në Kosovë, dhe në mbledhjen e mbajtur ndërmjet qeveritarëve të Kosovës dhe grupit kordinues për anëtarësimin e Kosovës në Këshill të Europës, dukshëm vërehej se Kurti edhe mund të jetë rrezitur në Greqi, shkruan lajmi.net.

Ai atje ka qëndruar me ditë të tëra, dhe meqenëse jemi në stinën e verës, mund të hamendësojmë se kryeministri edhe është rrezitur atje.

Sot po ashtu Qeveria ka dhënë njoftimin se se kanë takuar grupin kordinues për anëtarësim në KiE.

Njoftimi i plotë:

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, bashkë me zëvendëskryeministren dhe ministren e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Donika Gërvalla-Schëarz, morën sot pjesë në mbledhjen e parë të Grupit Koordinues për Anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës.

Në fjalën e tij, kryeministri Kurti tha se si organizata më e vjetër panevropiane, Këshilli i Evropës, ashtu sikurse edhe shteti ynë, mishërojnë vlerat dhe standardet më të larta në mbrojtjen e të drejtave të njeriut, demokracisë dhe sundimit të ligjit.

Anëtarësimi në Këshillin e Evropës mundëson qasjen në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe mekanizmat tjerë mbrojtës të Këshillit të Evropës, u shpreh kryeministri, derisa theksoi se kjo forcon edhe më shumë mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve tonë pa dallim etnie.

Ai tha se Republika e Kosovës ka plotësuar edhe kërkesat ligjore edhe standardet demokratike, për t’u bërë anëtare e Këshillit të Evropës. Ai shtoi se do të bashkëpunojë ngushtë me Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës përgjatë tërë procesit të vlerësimit dhe se ka besim se ky Grup Koordinues ndër-institucional, nën udhëheqjen e zëvendësministrit Ahmeti, do të punojë me përkushtim në funksion të mbarëvajtjes së vizitave fakt-mbledhëse, si dhe në adresimin e të gjeturave dhe rekomandimeve nga raportuesit.

Zëvendëskryeministrja, njëherësh ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Donika Gërvalla Schëarz, vuri në theks se etapa e parë e anëtarësimit në Këshillin e Evropës ka qenë shumë e rëndësishme dhe nuk do të bëhej pa bashkëpunim të katër institucioneve për ta kaluar fazën e parë të mbushur plot sfida.

“Si vendi më demokratik në rajon, si një vend i cili është shembull në përfaqësimin e vlerave të cilat janë baza mbi të cilën është krijuar Këshilli i Evropës, mendojmë që Kosova dje do të duhej të ishte anëtarësuar në Këshillin e Evropës, madje shumë vite më parë”, tha ministrja Gërvalla –Schëarz, duke shtuar se sa më shumë që punojmë së bashku, aq më shpejtë do të arrijmë të festojmë anëtarësimin e plotë.

Grupi Koordinues do të ketë një rol tejet të rëndësishëm në rritjen e bashkëpunimit dhe koordinimit të brendshëm, si dhe në ofrimin një pasqyre sa më të saktë dhe koherente të situatës në Kosovë lidhur me të drejtat e njeriut, sundimin e ligjit dhe demokracinë. Në këtë mbledhje të parë të pranishëm ishin përfaqësues politikë të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë për Komunitete dhe Kthim dhe zyrtarë tjerë të lartë shtetërorë e institucionalë.

Fjala e plotë e kryeministrit:

E nderuar zëvendëskryeministre dhe ministre e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, znj. Donika Gërvalla Schëarz,

I nderuari z. Kreshnik Ahmeti, zëvendësministër në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës,

I nderuari z. Blerim Gashani, zëvendësministër në Ministrinë e Punëve të Brendshme,

I nderuari z. Blerim Sallahu, zëvendësministër në Ministrinë e Drejtësisë,

I nderuari z. Mevlud Sinani, zëvendësministër në Ministrinë për Komunitete dhe Kthim,

Të nderuar zyrtarë të lartë shtetërorë, përfaqësues të institucioneve tona,

Zonja dhe zotërinj,

Të nderuar anëtarë të trupit koordinues për anëtarësimin e Republikës së Kosovës në Këshillin e Evropës,

Sot hapim së bashku takimin e parë të Grupit Koordinues për anëtarësimin e Republikës së Kosovës në Këshillin e Evropës. Si organizata më e vjetër panevropiane, Këshilli i Evropës, ashtu sikurse edhe shteti ynë, mishërojnë vlerat dhe standardet më të larta në mbrojtjen e të drejtave të njeriut, demokracisë dhe sundimit të ligjit.

Republika e Kosovës, e ndërtuar mbi vlerat e Këshillit të Evropës dhe me Kushtetutë e cila përfshinë instrumentet më të rëndësishme për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, si dhe të drejtave të komuniteteve pakicë, natyrshëm e ka vendin në këtë organizatë.

Anëtarësimi në Këshillin e Evropës mundëson qasjen në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe mekanizmat tjerë mbrojtës të Këshillit të Evropës. Kjo forcon edhe më shumë mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve tonë pa dallim etnie.

Qeverisja e mirë e progresit demokratik e vlerësuar nga raporte të shumta ndërkombëtare, sidomos në sundimin e ligjit, i ka hap rrugë procesit të anëtarësimit tonë në këtë organizatë. Pra, Republika e Kosovës ka plotësuar edhe kërkesat ligjore edhe standardet demokratike, për tu bërë anëtare e Këshillit të Evropës.

Pas një pune intensive, me 24 prill të këtij viti, pra 2023, Komiteti i Ministrave i Këshillit të Evropës vendosi në favor të aplikimit të Republikës së Kosovës, duke përmbyllur kështu me sukses fazën e parë në proces të anëtarësimit.

Tani që procesi ka kaluar te Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës, e cila do të japë mendimin e saj mbi aplikimin e Kosovës, lirisht mund të themi se fillon etapa substanciale e procesit, e cila do të shoqërohet me vizita fakt-mbledhëse të raportuesve dhe me përgatitje të raporteve.

Në këtë kontekst, Grupi Koordinues do të ketë një rol tejet të rëndësishëm në rritjen e bashkëpunimit dhe koordinimit të brendshëm, si dhe në ofrimin një pasqyre sa më të saktë dhe koherente të situatës në Kosovë lidhur me të drejtat e njeriut, sundimin e ligjit dhe demokracinë.

Qeveria e Republikës së Kosovës do të bashkëpunojë ngushtë me Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës përgjatë tërë procesit të vlerësimit dhe, kam besim se ky Grup Koordinues ndër-institucional, nën udhëheqjen e zëvendësministrit Ahmeti, do të punojë me përkushtim në funksion të mbarëvajtjes së vizitave fakt-mbledhëse, si dhe në adresimin e të gjeturave dhe rekomandimeve nga raportuesit.