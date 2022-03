Disa ditë pasi fuqizoi policinë, EULEX nis trajnimet në terren

E gjitha kjo është bërë e ditur nga faqja zyrtare e EULEX-it në Twitter, shkruan lajmi.net.

Duhet shtuar se këto trajnime mes EULEX-it dhe KFOR-it po bëhen pak kohë pasi që EULEX-i është përforcuar më një njësi rezervë në Kosovë.

Kujtojme se kjo njësi e re përbëhet prej 92 pjesëtarëve të Forcës Evropiane të Xhandarmerisë, të cilët vijnë nga shtete si Portugalia, Franca dhe Italia.

Lexoni postimin e plotë:

EULEX dhe KFOR bashkëpunojnë për të arritur një qëllim të përbashkët: ta mbajmë Kosovën të sigurt dhe të kontribuojmë në sigurinë e grave, burrave, vajzave dhe djemve nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

Shikoni disa fotografi nga ushtrimet tona të përbashkëta që synojnë forcimin e komunikimit dhe koordinimit. /Lajmi.net/

#EULEX & @NATO_KFOR cooperate to achieve a common goal: keep #Kosovo safe & contribute to the security of women, men, girls & boys from all communities in 🇽🇰.

Check out some📸from our joint exercise aimed at strengthening communication & coordination. pic.twitter.com/N8s845DLSl

— EULEX Kosovo (@EULEXKosovo) March 29, 2022