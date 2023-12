Disa ditë pas rastit tragjik me 3 të vdekur, policia ndalon një garë të veturave në Ferizaj Policia ka arritur që ta ndalojë një garë të shpejtësisë me makina që ishte duke u zhvilluar të hënën rreth orës 22:35 në rrugën “Rexhep Bislimi” në Ferizaj. Gara, ishte xhiruar me video, dhe me të pranuar informatën organet e rendit janë vënë në veprim. Ndaj dy shoferëve, janë shqiptuar gjoba dhe pikët negative të…