Diplomati britanik thotë se Agim Çeku ishte përgjegjës për të përmbushur Marrëveshjen për demilitarizim

22/09/2025 15:59

Diplomati britanik John Duncan tha në Hagë se Marrëveshja e Demilitarizimit ishte një proces në të cilin gjenerali Agim Çeku ishte përgjegjës për ta përmushur dhe mbikëqyrur.

Këtë deklarim, dëshmitari e bëri duke u përgjigjur në pyetjet e avokates së Hashim Thaçit, Nina Tavakoli.

Përpara kësaj, dëshmitari u pyet edhe për një vizitë më 13 gusht 1999 së bashku me kompandantin suprem të NATO-s, Wesley Clark në Kosovë, në të cilën ishin takuar edhe me Hashim Thaçin.

Duncan tha se me Thaçin kanë diskutuar për situatën e sigurisë që ekzistonte në terren, po ashtu edhe për mundësinë për bashkëpunim në mes forvace politike, e të tjera. Tha se ka qenë bisedë e shkurtër.

Duncan theksoi se kishte pakënaqësi lidhur me procesin e demilitarizimit të UÇK-së.

“Problemi ishte se dukej se kishe shkaktuar shumë pakënaqësi dhe dukej që Thaçi po e humbte mbështetjen nga disa komandantë të zonave”, tha ai.

Ai tha se i ka kërkuar gjeneralit Clark që të shmangte përplasjen publike me Thaçin lidhur me këtë çështje. Sipas tij, në këtë takim nuk ishte gjeneral, Agim Çeku.

Dëshmitari u pyet se a ka qenë në dijeni për grupe kriminale që vinin nga kufiri me Shqipërinë në verë të 1999-ës. Ai tha që ka parë disa raporte në lidhje me këtë gjë.

 

