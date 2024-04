Dinari qon Kosovën në Bruksel: Lajçak ka një kërkesë ksaj here Emisari i posaçëm i BE’së për dialogun Kosovë- Serbi, Miroslav Lajçak, ka thënë se në fund të kësaj jave do të ketë edhe një rund tjetër të bisedimeve me kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë. Lajçak ka thënë se pret që palët të vijnë me mendje të hapur. “Në fund të kësaj jave, do të pres…