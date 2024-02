Dinari e çon Kosovën në Bruksel: E konfirmojnë nga BE Bashkimi Evropian ka konfirmuar se nesër do mbahet takimi mes Kosovës e Serbisë për të diskutuar “çështjen e dinarit”. Bashkimi Evropian ka konfirmuar se nesër, në Bruksel, do mbahet takimi mes Kosovës e Serbisë për të diskutuar “çështjen e dinarit”. Zëdhënësja e BE-së Nabila Massralli ka thënë se të dyja palët kanë konfirmuar se do…