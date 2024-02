Dinari aktivizon Listën Serbe: Thonë se QUINT do të jetë bashkëfajtor nëse do të ndodh eksod i popullit serb ‘Lista Serbe’ sot ka mbajtur një konferencë për media pasi institucionet e Kosovës kanë vendosur që të procedojnë me Rregulloren e re të BQK-së që ndalon dinarin serb. Kryetari i ‘Listës serbe’, Zlatan Elek, njëherit edhe njeri i afërt i Presidentit të Serbisë, Aleksandër Vucic, para mediave ka deklaruar se nëse ndodh një eksod i…