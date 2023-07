Dimali i VV-së çohet i mllefosur në mëngjes, ia jep një “rafall” sulmesh ndaj Edi Ramës

Deputeti i Vetëvendosjes, Dimal Basha, është zgjuar sot me një vullnet të madh, por negativ.

Kjo reflektohet në një status që ai e ka publikuar në Facebook ku e ka sulmuar ashpër kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, i cili vjen sot në Kosovë, shkruan lajmi.net.

Sipas Bashës, Rama ka kërkuar nga BE ta mirëkuptojë Vuçiqin dhe mos ta sanksionojë, por që ishte i pari që një gjë të tillë e bëri ndaj Kurtit.

Siç thotë ky deputet i VV-së, Kurti po sillet si kryeministër sllovak, dhe jo i Shqipërisë.

Postimi i plotë:

𝐌𝐢𝐫ë𝐦ë𝐧𝐠𝐣𝐞𝐬 𝐊𝐫𝐲𝐞𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭ë𝐫 𝐑𝐚𝐦𝐚,

Mirësevjen në Kosovë. Fillimisht më lejo të përgëzoj që përfundimisht u ktheve në rrugën e duhur të Berlinit, dhe njëkohësisht ngushëllime për dështimin e asaj të Novi Sadit!

Kurse sa i përket sjelljes tuaj ndërkombëtare në raport me Kosovën, gjendja është kjo:

Ju keni kërkuar mirëkuptim tek krerët e BE-së që ta mirëkuptojnë Vuçiqin për mos vënien e sanksioneve ndaj Rusisë!

Totalisht absurde; megjithatë, a i keni kërkuar dikujt në BE që të mos sanksionohet Kosova dhe të mirëkuptohet Kurti?!

Për më tepër, ishit i pari në sanksionimin e Kosovës, duke anuluar takimin mes dy qeverive dhe duke dështuar kështu nënshkrimin e 13 marrëveshjeve!

Pastaj kuptuam që anulimi erdhi si pasojë e zemërimit tuaj që Albini nuk po e implementon Asociacionin Vuçiqit!

Mirëpo z. Rama, meqë po e luani ndërkombëtarin neutral, a na tregoni sa herë keni anuluar ndonjë takim me Vuçiqin kur ai haptas 𝐑𝐄𝐅𝐔𝐙𝐎𝐍 të pranoj ekzistencën e çfardo marrëveshje? Dhe z. Rama, kur e pyesin mikun tuaj Vuçiq pse nuk e nënshkruat marrëveshjen në Ohër, ai tallet me juve dhe BE-në duke thênë se “ka dhimbje të papërballueshme në dorën e djathtë me të cilën nënshkruan, dhe kjo dhimbje do ta përcjell për 4 vitet e radhës!”

𝐈 𝐝𝐚𝐬𝐡𝐮𝐫 𝐳. 𝐑𝐚𝐦𝐚, ç𝐟𝐚𝐫ë 𝐬’𝐤𝐮𝐩𝐭𝐨𝐧𝐢 𝐧ë 𝐤ë𝐭ë 𝐦𝐞𝐬, 𝐩ë𝐫𝐧𝐝𝐫𝐲𝐬𝐡𝐞 𝐧𝐮𝐤 𝐦𝐮𝐧𝐝 𝐭’𝗶 𝗸𝘂𝗽𝘁𝗼𝗷𝗺ë 𝘀𝗷𝗲𝗹𝗹𝗷𝗲𝘁 𝘁𝘂𝗮 𝘀𝗶 𝐦𝐞 𝐪𝐞𝐧ë 𝐤𝐫𝐲𝐞𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭ë𝐫 𝐢 𝐒𝐥𝐥𝐨𝐯𝐚𝐤𝐢𝐬ë, 𝐞 𝐣𝐨 𝐢 𝐒𝐡𝐪𝐢𝐩ë𝐫𝐢𝐬𝐞! 𝐄𝐣𝐚 𝐧ë𝐧𝐬𝐡𝐤𝐫𝐮𝐚𝐣 𝐦𝐚𝐫𝐫ë𝐯𝐞𝐬𝐡𝐣𝐞𝐭 𝐤𝐮 𝐩ë𝐫𝐟𝐢𝐭𝐨𝐧 𝐊𝐨𝐬𝐨𝐯𝐚 𝐝𝐡𝐞 𝐒𝐡𝐪𝐢𝐩ë𝐫𝐢𝐚, 𝐬𝐞𝐩𝐬𝐞 ç𝐟𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐬𝐣𝐞𝐥𝐥𝐣𝐞 𝐭𝐣𝐞𝐭ë𝐫 𝐢 𝐠ë𝐳𝐨𝐡𝐞𝐭 𝐯𝐞𝐭ë𝐦 𝐒𝐞𝐫𝐛𝐢𝐚!.