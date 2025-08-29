Dimal Basha shfaqet përkrah Osmanit e Kurtit- si kryeparlamentar në Ditën Ndërkombëtare të të Zhdukurve me Dhunë
Dimal Basha, kryeparlamentari i ri i Kuvendit të Kosovës, sot është parë përkrah presidentes së vendit, Vjosa Osmanit dhe kryeministrit në detyrë, Albin Kurti. Treshja udhëheqëse e vendit kanë bërë homazhe tek Monumenti i Personave të Zhdukur, në shënim të Ditës Ndërkombëtare të të Zhdukurve me Dhunë, që gjendet përballë Kuvendit të Kosovës, shkruan lajmi.net.…
Lajme
Dimal Basha, kryeparlamentari i ri i Kuvendit të Kosovës, sot është parë përkrah presidentes së vendit, Vjosa Osmanit dhe kryeministrit në detyrë, Albin Kurti.
Treshja udhëheqëse e vendit kanë bërë homazhe tek Monumenti i Personave të Zhdukur, në shënim të Ditës Ndërkombëtare të të Zhdukurve me Dhunë, që gjendet përballë Kuvendit të Kosovës, shkruan lajmi.net.
Basha u zgjodh gjatë kësaj jave kryeparlamentar me votat e VV-së dhe PDK-së.
Zgjedhjen e tij si kryeparlamentar ende nuk e ka uruar partia e tij, Lëvizja Vetëvendosje e as lideri i saj, Albin Kurti./lajmi.net/