Dimal Basha shfaqet përkrah Osmanit e Kurtit- si kryeparlamentar në Ditën Ndërkombëtare të të Zhdukurve me Dhunë

Dimal Basha, kryeparlamentari i ri i Kuvendit të Kosovës, sot është parë përkrah presidentes së vendit, Vjosa Osmanit dhe kryeministrit në detyrë, Albin Kurti. Treshja udhëheqëse e vendit kanë bërë homazhe tek Monumenti i Personave të Zhdukur, në shënim të Ditës Ndërkombëtare të të Zhdukurve me Dhunë, që gjendet përballë Kuvendit të Kosovës, shkruan lajmi.net.…

29/08/2025 10:51

Dimal Basha, kryeparlamentari i ri i Kuvendit të Kosovës, sot është parë përkrah presidentes së vendit, Vjosa Osmanit dhe kryeministrit në detyrë, Albin Kurti.

Treshja udhëheqëse e vendit kanë bërë homazhe tek Monumenti i Personave të Zhdukur, në shënim të Ditës Ndërkombëtare të të Zhdukurve me Dhunë, që gjendet përballë Kuvendit të Kosovës, shkruan lajmi.net.

Basha u zgjodh gjatë kësaj jave kryeparlamentar me votat e VV-së dhe PDK-së.

Zgjedhjen e tij si kryeparlamentar ende nuk e ka uruar partia e tij, Lëvizja Vetëvendosje e as lideri i saj, Albin Kurti./lajmi.net/

