Dimal Basha pas konstituimit të Kuvendit: Faleminderit qytetarëve për durimin – tani mund të fillojmë punën

10/10/2025 12:39

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Dimal Basha, ka reaguar pas votimit të nënkryetarit nga komuniteti serb, duke konfirmuar se Kuvendi është tashmë zyrtarisht i konstituuar.

Ai falënderoi deputetët për votimin dhe qytetarët për durimin e treguar gjatë gjithë kësaj periudhe të zvarritjes institucionale.

“Me 71 vota për, kemi zgjedhur nënkryetarin e fundit dhe rrjedhimisht kemi konstituimin e Kuvendit të Kosovës, i cili ka filluar me 15 prill të këtij viti. Jam këtu për t’i falënderuar deputetët e Kuvendit që kanë mundësuar votimin e kryetarit të pestë dhe tani e tutje, Kuvendi mund të vazhdojë punën e vet,” tha Basha.

Ai shtoi se e kupton shqetësimin e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), e cila kishte ngritur dyshime për mënyrën e votimit, por siguroi se “procedura ka qenë në rregull” dhe se “secilit kandidat i është dhënë mundësia të votohet nga tri herë.”

Ky votim i hap rrugë funksionalizimit të plotë të legjislativit, pas muajsh bllokadash e përplasjesh politike për përfaqësimin e komuniteteve në kryesinë e Kuvendit./lajmi.net/

