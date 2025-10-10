Dimal Basha pas konstituimit të Kuvendit: Faleminderit qytetarëve për durimin – tani mund të fillojmë punën
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Dimal Basha, ka reaguar pas votimit të nënkryetarit nga komuniteti serb, duke konfirmuar se Kuvendi është tashmë zyrtarisht i konstituuar.
Ai falënderoi deputetët për votimin dhe qytetarët për durimin e treguar gjatë gjithë kësaj periudhe të zvarritjes institucionale.
“Me 71 vota për, kemi zgjedhur nënkryetarin e fundit dhe rrjedhimisht kemi konstituimin e Kuvendit të Kosovës, i cili ka filluar me 15 prill të këtij viti. Jam këtu për t’i falënderuar deputetët e Kuvendit që kanë mundësuar votimin e kryetarit të pestë dhe tani e tutje, Kuvendi mund të vazhdojë punën e vet,” tha Basha.
Ai shtoi se e kupton shqetësimin e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), e cila kishte ngritur dyshime për mënyrën e votimit, por siguroi se “procedura ka qenë në rregull” dhe se “secilit kandidat i është dhënë mundësia të votohet nga tri herë.”
Ky votim i hap rrugë funksionalizimit të plotë të legjislativit, pas muajsh bllokadash e përplasjesh politike për përfaqësimin e komuniteteve në kryesinë e Kuvendit./lajmi.net/