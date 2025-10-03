Dimal Basha në siklet nuk e gjen ulësen në ceremoninë e komandës së KFOR-it
Lajme
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Dimal Basha është përballur sot me një situatë aspak të mirë për të.
Ai nuk po e gjente dot ulësen e tij në organizmin e bërë për ceremoninë e ndërrimit të komandës së KFOR-it.
Basha u afrua tek presidentja, Vjosa Osmani derisa sic duket kjo e fundit i thotë se s’ka informacione mbi çështjen.
Basha shihet në siklet duke kërkkuar për ulësen, derisa as nga stafi i KFOR-it nuk arrinin t’i ndihmonin dot dhe i njëjti mbetet duke pritur në këmbë./Lajmi.net/