Dimal Basha në siklet nuk e gjen ulësen në ceremoninë e komandës së KFOR-it

Lajme

03/10/2025 13:39

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Dimal Basha është përballur sot me një situatë aspak të mirë për të.

Ai nuk po e gjente dot ulësen e tij në organizmin e bërë për ceremoninë e ndërrimit të komandës së KFOR-it.

Basha u afrua tek presidentja, Vjosa Osmani derisa sic duket kjo e fundit i thotë se s’ka informacione mbi çështjen.

Basha shihet në siklet duke kërkkuar për ulësen, derisa as nga stafi i KFOR-it nuk arrinin t’i ndihmonin dot dhe i njëjti mbetet duke pritur në këmbë./Lajmi.net/

 

