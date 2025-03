​Dimal Basha ndihet i rrezikuar, mbahet seanca dhe kërkohet paraburgim për të pandehurin

Pas seancës fillestare të mbajtur në Gjykatën Themelore në Prishtinë, për veprën penale “kanosja” të mërgimtarit Riad Munishi, ndaj deputetit të Kuvendit të Kosovës, Dimal Basha, sot do të bëhet shpallja e aktgjykimit.

Munishi po akuzohet se që nga data 27 shkurt e deri më 2 mars 2025, ka kanosur Bashën nëpërmjet rrjetit social “Facebook”, me fjalë të ndryshme, edhe pasi që Basha ka denoncuar atë në Polici, i njëjti ka thënë “shihemi pas gjyqit”.

Prokurori i rastit, Paulin Pashku ka bërë kërkesën për masë të paraburgimit, apo dënimi të paguhet përmes gjobës një mijë e pesëqind euro, por avokati i të pandehurit ka kundërshtuar masën e paraburgimit.

I akuzuari, Munishi ka pranuar fajin e tij dhe ka kërkuar falje ndaj Bashës dhe i premtoi se nga ai nuk do të ketë ndonjë kërcënim ndaj tij apo familjes së tij.

“Ndihem fajtor plotësisht. I kërkoj falje Dimal Bashës. Nga unë nuk do të ketë asnjëherë ndonjë kërcënim apo kanosje, as ndaj tij, e as familjes së tij. I kërkoj falje që e kam shqetësuar”, tha Munishi.

Por deputeti Dimal Basha nuk pranoi faljen e tij. Ai tha se ndihet i kërcënuar nga ai, pasi që Munishi kishte kërcënuar Bashën edhe në vitin 2023.

“S’kam asgjë me shtuar. I bashkëngjitëm ndjekës penale. Po ndihem i rrezikuar ndaj të pandehurit. Edhe në vitin 2023 i njëjti ka kërcënuar gjithashtu me kanosje”, u shpreh Basha.

Ndërsa, prokurori Paulin Pashku ka kërkuar masën e paraburgimit, pasi që viktima ndihet i kanosur ndaj tij.

“Ndihet i kanosur, konsiderojmë se edhe më tutje të përcaktohet masa paraburgimit”, shtoi ai.

Gjyqtarja Edita Çanta bëri të ditur se shpallja e aktgjykimit do të bëhet sot në ora 16:00.

“Dëgjimi fillestar mori fund, shpallja e aktgjykimit do të behet sot në ora 16:00 ku gjykata do të vendosë edhe për kërkesën e prokurorisë për shpalljen e aktgjykimit”, theksoi ajo.

Ky është rasti i dytë që deputeti Dimal Basha, kërcënohet në rrjetin social facebook. Basha ka qen në legjislaturën e kaluar por ka marrë votat e mjaftushme për të qen sërish deputet i Lëvizjes Vetëvendosje.