Dimal Basha linçon gjykatësin që liroi në arrest shtëpiak Pantiqin, ia publikon edhe emrin

Deputeti i VV-së, Dimal Basha, ka thënë se gjyqtari që vendosi për dërgimin në arrest shtëpiak të Dejan Pantiqit, është Mentor Bajraktari.

Ai në një postim në Facebook ka pasur edhe disa fjalë akuzuese për të, shkruan lajmi.net.

“A m’tregon kush se si një gjyqtar normal arrinë me vlerësu se terroristi qenka më sigurt n’shpi se n’burg? Po me pas qenë n’Serbi i kish shqiptu masë ma t’randë se ky n’Kosovë. Nuk ka veting që ta hjek tutën, po as që ta shton dozën e patriotizmit!”, shkroi Basha.

Postimi i plotë:

Dejan Pantiçi akuzohet për vepër terroriste, kurse gjyqtari Mentor Bajraktari ia zavendëson masën e paraburgimit me arrest shtëpiak.

A m’tregon kush se si një gjyqtar normal arrinë me vlerësu se terroristi qenka më sigurt n’shpi se n’burg? Po me pas qenë n’Serbi i kish shqiptu masë ma t’randë se ky n’Kosovë. Nuk ka veting që ta hjek tutën, po as që ta shton dozën e patriotizmit!

Pa fjalë!!. /Lajmi.net/