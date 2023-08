Dimal Basha ia kthen Haradinajt: Ti duhet me dhanë përgjegjësi për shpronësimin në Kijevë e Zahaq

Deputeti i VV-së, Dimal Basha i ka reaguar kryetarit të AAK-së, Ramush Haradinaj i cili në një postim të mëhershëm kërkoi një reagim nga kryeministri Kurti për rastin e Besnik Mujecit të VV-së i cili u zu me 11 mijë doza drogë.

Në një postim në Facebook, Basha tha se fakti që Mujeci është përjashtuar nga partia, tregon për pozicionimin që ka marrë Vetëvendosje, shkruan lajmi.net.

Ai shtoi se po të ishte drejtësia “e mirëfilltë”, sipas tij Haradinaj do të duhej të jepte përgjegjësi për rritjen e çmimit të shpronësimit të autostradës Kijevë – Zahar, nga 31 në 42 milionë euro.

“Me ty në krye keni marrë vendim me pagu 11 milionë euro më shumë, me dyfishim të çmimeve të vetëm DISA parcelave, dhe ky vendim u bë publik me 31 dhjetor, natën e vitit të ri, që me kalu nën radar”, shkroi ai.

Postimi i plotë:

Ramush, fakti që e kemi shkarku atë djalin kallzon se me kë jemi!

Ne jemi gjithë për drejtësi, por prokuroria nuk po është, po zgjedh kënd me ndjek e kënd jo!

Për shembull, t’ish kanë prokuroria me drejtësinë, ti sot ishe t’u dhanë përgjegjësi për rritjen e çmimit të shpronësimit të autostradës Kijevë – Zahaç, prej 31 në 42 milionë euro.

Me ty në krye keni marrë vendim me pagu 11 milionë euro më shumë, me dyfishim të çmimeve të vetëm DISA parcelave, dhe ky vendim u bë publik me 31 dhjetor, natën e vitit të ri, që me kalu nën radar!

Nuk u kanë keq me vet Fatmirin me çka po mirret, se asaj udhe je edhe ti!. /Lajmi.net/