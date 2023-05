Dimal Basha i reagon Viola Von Cramon: Nuk po muj me besu se ku e gjejnë guximin m’u sillë si kauboj në vend t’huj

Deputeti i VV-së, Dimal Basha i ka reaguar eurodeputetes, Viola von Cramon

Ajo gjatë ditës së sotme derisa po qëndronte në Zveçan në vizitën e saj, në një moment pranë objektit të komunës ju tha forcave policore se ”çka dreqin ju solli këtu, ku është kërcënimi”.

Lidhur me këtë ai përmes një statusi në rrjetin social në Facebook është shprehur se nuk po mundet me besu se ku e gjejnë guximin m’u sillë si kauboj në vend t’huj.

‘’S’po mundem me besu çka pashë! Në lajme qendrore kish dal Viola Von Cramon, një deputete e BE-së, duke ofenduar policët tanë në krye të detyrës në veri! U sillke si me qenë far komandante supreme! Nuk po muj me besu se ku e gjejnë guximin m’u sillë si kauboj në vend t’huj. Ky është një mentalitet imperialist dhe i turpshëm. Paramendone një deputet të BE-së duke ofendu policinë gjermane!Për besë ne mundemi me qenë t’varfër, por s’ndjehemi aspak inferior dhe kemi policinë me shumë dinjitet’’, është shprehur Basha.

Këso sjellje s’kanë vend n’Republikën e Albin Kurtit, sepse nuk lejohet askush me ofendu policinë në kryerje të detyrave, ka shtuar më tutje deputeti i VV-së./Lajmi.net/