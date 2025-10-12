Dimal Basha e hedh votën për herë të parë si kryeparlamentar

12/10/2025 12:39

Kryeparlamentari Dimal Basha ka votuar në zgjedhjet lokale.

Ai njoftoi përmes një postimi në Facebook, i cili fton po ashtu qytetarët të dalin të votojnë.

Postimi i plotë:

Të dashur qytetarë,

Unë sapo ushtrova të drejtën time të votës, në një ditë që na bashkon të gjithëve për të vendosur mbi të ardhmen e komunave tona.

Prandaj, ftoj të gjithë qytetarët të dalin masivisht dhe të votojnë, sepse vota është zëri juaj që dëgjohet dhe mënyra më e drejtëpërdrejtë për të ndikuar në vendimet që prekin jetën tonë të përditshme.

Le të jetë kjo ditë festë e demokracisë, me votime të qeta, pjesëmarrje të lartë dhe me frymë të plotë qytetarie. Kështu dëshmojmë edhe një herë pjekurinë tonë demokratike dhe dashurinë e sinqertë për vendin që duam.

