“Dikush të më …”, Dafina Zeqiri ka një lutje

Këngëtarja shqiptare Dafina Zeqiri duket se po kalon shumë kohë në studio pas lindjes së djalit. Në një Instastorje të publikuar se bashku me macen e saj, Dafina ka një lutje. "Dikush të më ndalojë të hyjë në studio para se të publikojë (këngët) e papublikuara", shkroi ajo. Dafina, së fundi ka publikuar sekuenca që duket se janë nga klipi i saj i ri.

01/11/2025 13:58

Këngëtarja shqiptare Dafina Zeqiri duket se po kalon shumë kohë në studio pas lindjes së djalit.

Në një Instastorje të publikuar se bashku me macen e saj, Dafina ka një lutje.

“Dikush të më ndalojë të hyjë në studio para se të publikojë (këngët) e papublikuara”, shkroi ajo.

Dafina, së fundi ka publikuar sekuenca që duket se janë nga klipi i saj i ri.

