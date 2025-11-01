“Dikush të më …”, Dafina Zeqiri ka një lutje
Këngëtarja shqiptare Dafina Zeqiri duket se po kalon shumë kohë në studio pas lindjes së djalit. Në një Instastorje të publikuar se bashku me macen e saj, Dafina ka një lutje. “Dikush të më ndalojë të hyjë në studio para se të publikojë (këngët) e papublikuara”, shkroi ajo. Dafina, së fundi ka publikuar sekuenca që…
ShowBiz
Këngëtarja shqiptare Dafina Zeqiri duket se po kalon shumë kohë në studio pas lindjes së djalit.
Në një Instastorje të publikuar se bashku me macen e saj, Dafina ka një lutje.
“Dikush të më ndalojë të hyjë në studio para se të publikojë (këngët) e papublikuara”, shkroi ajo.
Dafina, së fundi ka publikuar sekuenca që duket se janë nga klipi i saj i ri.