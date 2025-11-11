“Dikush më kishte thënë se kishte rol të lartë në UÇK” – Hill flet për Xhavit Halitin

Sot, në Gjykatën Speciale në Hagë po dëshmon ish-ambasadori amerikan Christopher Hill. Ai është pyetur në lidhje me një deklaratë të Shukri Bujës, për takimin që shtabi i përgjithshëm do të mbante me Adem Demaçin. “Buja tha se ata do të “kujdeseshin” për Demaçin, dhe se kundërshtimi i tij për Rambujenë dhe Qeverinë e Përkohshme…

Lajme

11/11/2025 11:28

Sot, në Gjykatën Speciale në Hagë po dëshmon ish-ambasadori amerikan Christopher Hill.

Ai është pyetur në lidhje me një deklaratë të Shukri Bujës, për takimin që shtabi i përgjithshëm do të mbante me Adem Demaçin.

“Buja tha se ata do të “kujdeseshin” për Demaçin, dhe se kundërshtimi i tij për Rambujenë dhe Qeverinë e Përkohshme që ishte propozuar nga Rugova Qosja dhe Thaçi më 24 shkurt do të  tejkalohej. A jeni të informuar ju sa i takon proceseve të brendshme të UÇK-së lidhur me Rambujenë në Paris”, ka pyetur Dixon Hillin, i cili kat thënë se nuk ishte informata për proceset e brendshme të UÇK-së, por se kishte ndjesinë se ata kishin nevojat e tyre për sa i takon dhënies së pëlqimit për pikëpamjet e ndryshme brenda UÇK-së.

Ai tha se kishte shkuar në atë takim, që “të mate temperaturën e tyre” dhe të shihte nëse ata ishin në rrugën e duhur dhe do të përkrahnin marrëveshjen e Rambujesë.

Hill u pyet për takimin me Xhavit Halitin.

“Dikush më kishte thënë se kishte rol të lartë në UÇK, dikush më kishte thënë se ishte shok me personat e rëndësishëm në UÇK. Nuk isha i sigurt kush kishte të drejtë, por ai përfaqësonte dëshirën për të ndjekur pistat e propozuara”, ka thënë Hill në Hagë. Lajmi.net

 

Artikuj të ngjashëm

November 11, 2025

PDK kërkon rivotim në Mitrovicë

Lajme të fundit

PDK kërkon rivotim në Mitrovicë

Tre oficerë të FSK-së diplomojnë në Gjermani

Kompania sllovene “CETIS” del me sqarim zyrtar për...

Hill: Menduam se personi i cili do të...