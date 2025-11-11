“Dikush më kishte thënë se kishte rol të lartë në UÇK” – Hill flet për Xhavit Halitin
Sot, në Gjykatën Speciale në Hagë po dëshmon ish-ambasadori amerikan Christopher Hill. Ai është pyetur në lidhje me një deklaratë të Shukri Bujës, për takimin që shtabi i përgjithshëm do të mbante me Adem Demaçin.
Sot, në Gjykatën Speciale në Hagë po dëshmon ish-ambasadori amerikan Christopher Hill.
Ai është pyetur në lidhje me një deklaratë të Shukri Bujës, për takimin që shtabi i përgjithshëm do të mbante me Adem Demaçin.
“Buja tha se ata do të “kujdeseshin” për Demaçin, dhe se kundërshtimi i tij për Rambujenë dhe Qeverinë e Përkohshme që ishte propozuar nga Rugova Qosja dhe Thaçi më 24 shkurt do të tejkalohej. A jeni të informuar ju sa i takon proceseve të brendshme të UÇK-së lidhur me Rambujenë në Paris”, ka pyetur Dixon Hillin, i cili kat thënë se nuk ishte informata për proceset e brendshme të UÇK-së, por se kishte ndjesinë se ata kishin nevojat e tyre për sa i takon dhënies së pëlqimit për pikëpamjet e ndryshme brenda UÇK-së.
Ai tha se kishte shkuar në atë takim, që “të mate temperaturën e tyre” dhe të shihte nëse ata ishin në rrugën e duhur dhe do të përkrahnin marrëveshjen e Rambujesë.
Hill u pyet për takimin me Xhavit Halitin.
“Dikush më kishte thënë se kishte rol të lartë në UÇK, dikush më kishte thënë se ishte shok me personat e rëndësishëm në UÇK. Nuk isha i sigurt kush kishte të drejtë, por ai përfaqësonte dëshirën për të ndjekur pistat e propozuara”, ka thënë Hill në Hagë. Lajmi.net