“Dikush duhet të shkojë në burg, afat kanë deri të premten” – Çka po ndodh me punëtorët e sigurimit fizik të QKUK-së?

Punëtorët e sigurimit të Qendrës Klinike dhe Universitare të Kosovës, kanë protestuar ditën e djeshme para objektit të administratës, pas ndërprerjes së kontratave të punës në mënyrë të njëanshme. Një numër i madh u panë para QKUK-së që kërkon një vendim mbi ndërprerjen e kontratave të tyre të punës.

Përmes kësaj proteste, ata po kërkojnë garanci nga drejtoria e ShSKUK-së për kushte më të mira pune, e po ashtu që të kthehen në menaxhimin e QKUK-së, raporton lajmi.net.

Kryetari i Sindikatës së Sektorit Privat, Jusuf Azemi, pati deklaruar se punëtorët janë të detyruar të largohen, pasi nuk kanë kontratë pune dhe nuk janë të mbrojtur ligjërisht.

Azemi në një prononcim sot për Lajmi.net trego se cilat kërkesa i duan punëtorët e larguar sipas tij në mënyrë të padrejtë.

Ai tha se nuk kanë ndonjë kërkesë të veçantë por se janë duke kërkuar që procedura e tenderimit dhe proceset që shkojnë deri te një kompani të përshpejtohet.

“Ne realisht nuk kemi ndonjë kërkesë të veçantë, jemi duke kërkuar që procedura e tenderimit dhe proceset që shkojnë deri te një kompani të përshpejtohet, kjo është ajo të cilën ne po e kërkojmë. Neve nuk na intereson se cila kompani vjen, por proceduar e ardhjes sepse u dasht me negocim tenderi të përfundojë të enjten. Po e përsërisim për disa herë se faktori njëri e ka shty këtë proces sepse sigurisht ka apetitet të brendshme edhe ne KRPP edhe në QKUK dhe ka ardh deri te kjo gjendje kështu. Ne e kemi bërë po themi një tubim dje, kemi dhënë një afat tre ditor deri të premten sepse na ka premtu dhe jemi taku me drejtorin dhe jemi marr vesh bashkërisht që procesi të shkojë sa ma shpejt. Ne e dim që periudha nga 0 deri te përfundimi i këtij procesi, afati maksimal është 1 muaj, që është obligim OSHP-ja të del me një caktim të një kompanie dhe ne kemi kërkuar nga drejtoria që të na njoftojë ku po ngec procesi dhe a mund ta përshpejtojmë këtë proces që punëtorët të mos mbesin pa punë, kjo është kërkesa jonë”, tha Azemi.

Ai tutje tha se tenderi tashmë nuk është në duart e QKUK-së dhe se presin të premten çfarë vendim do të merret.

“Nëse të premten kemi diçka se tashmë tenderi nuk është në dorën e QKUK-së, shohim të premten se çfarë opsionesh po na ofrojnë, nëse QKUK-ja e ka bërë kërkesën e vet që të përshpejtohet në OSHP-e do ta bëjmë atje një presion që ky tender të përfundoj në një afat sa më të shkurtë”, tha ai.

Çka po ndodh me puntorët e sigurimit fizik të QKUK-së?

Azemi u shpreh mjaft i prekur nga punëtorët të cilët kanë mbetur pa punë dhe ai thotë dikush duhet të shkojë në burg dhe të mbajë përgjegjësi për këtë.

“Ne kemi argumete për këto që po i themi se pse kemi një dokumente në mënyrë kronologjike se si ka ardh”, tha fillimisht Azemi.

“Gjithherë duke e përsëritur, kjo çka ka ndodh nuk ka guxuar të ndodhë, le të bëjnë ata mes veti çka të dojnë edhe OSHP-ja edhe KRPP-ja edhe QKUK-ja, por ata neve të mos na dëmtojnë. Kam thanë dhe po e përsëris dikush duhet me shku në burg, po kush janë qata ne nuk e dim edhe as që na intereson atë le ta ndjekin organet kompetente sepse tash a kemi një ndërpreje të sigurimit fizik në QKUK, ku janë organte që nuk merren, apre ka tonat janë lidhet janë, pse ka guxu me ndodh? Ne kemi argumete për këto që po i themi se pse kemi një dokumente në mënyrë kronologjike se si ka ardh. Por megjithatë ne nuk jemi prokuror dhe neve nuk na takon – nëse na vet dikush çka ka ndodh ka ndodh shkelje ligjore spese nuk ka guxu me ndodh qikjo, kush e ka bë dihet KRPP-ja dhe QKUK-ja. Neve na intereson me u vendos tenderi në binar të vet”, tha Azemi për lajmi.net.

Ditë më parë drejtori i përkohshëm i QKUK-së, Osman Hajdari refuzoi të diskutojë me ta në prani të mediave.

Ai deklaroi se Policia e Kosovës do të mbulojë sigurinë fizike deri në përfundimin e procedurave për kontratën e re.

“Nuk bën me manipulu ju si media dhe askush. Ne si QKUK kemi pasur një kontratë të negociuar për punëtorët fizik të sigurimit. OSHP, mbas dy muajve, ka sjellë një vendim që kërkon nga QKUK me ndërpre kontratën. Si drejtor, natyrisht që jemi të obliguar të zbatojmë vendimin e OShP dhe i kam dhënë afat kompanisë deri më 21 qershor. Gjatë kësaj periudhe ka bërë ankesë te gjykata komerciale, gjykata ka kërkuar prej neve me vendos masa të përkohshme dhe me padinë që ka ngritur nga kompania. Deri tani nuk kam asnjë vendim nga gjykata. Gjatë kësaj kohe kemi bërë një kontratë tjetër. Kam kërkuar nga Policia që deri në një kontratë të re të qëndrojnë. Prej sot edhe në formë fizike policia ka me vendos pikat kyçe si e sheh me mbuluar. Ajo çka unë si menaxhment është që QKUK ka siguri fizike prej Policisë së Kosovës, pra nuk jemi pa sigurim fizik. Prej momentit ku nuk ka kontratë për një kompani, as unë si drejtor nuk kam të drejtë të kërkojë të qëndrojnë në QKUK. Janë vendosur Policia e Kosovës. Kontrata e re e negociuar është duke u proceduar, nesër ne kemi një kontratë të nënshkruar me një operator. Deri në momentin kur finalizohet kontrata e re, Policia e Kosovës do të sigurojë siguri në QKUK,” deklaroi Osmani.

Kryetari i Sindikatës së Sektorit Privat, Jusuf Azemi, pati deklaruar se punëtorët janë të detyruar të largohen, pasi nuk kanë kontratë pune dhe nuk janë të mbrojtur ligjërisht./Lajmi.net/