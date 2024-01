Diktatori bjellorus Lukashenko takohet në Shën Petersburg me homologun Putin Diktatori bjellorus, Aleksandër Lukashenko mbërriti në Shën Petersburg të Rusisë për një vizitë zyrtare më 27 janar, thotë agjencia e tij e shtypit. Lukashenko do të takohet me presidentin rus Vladimir Putin për të diskutuar marrëdhëniet bjelloruse-ruse, si dhe “temat ndërkombëtare”, thuhet në njoftim. Bjellorusia është nën sanksione të rënda ndërkombëtare për rolin e saj…