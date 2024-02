Dihej për lokal i kafes, del se ishte vend ku shitej drogë: Policia intervenon në Fushë Kosovë

Gjatë mbrëmjes së djeshme është bastisur një kafe bar në Fushë Kosovë, në të cilin dyshohej që bëhej shitblerja e substancave narkotike.

Gjatë kontrollit janë gjetur dhe konfiskuar mbi 100 gramë substanca narkotike, 370 euro dhe një DVR, shkruan lajmi.net.

Sipas raportit të policisë është bërë edhe bastisja e banesës së njërit nga të dyshuarit.

Rreth këtij rasti janë arrestuar tre të dyshuar dhe me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje.

Njoftimi i plotë:



POSEDIM I NARKOTIKËVE- Fushë Kosovë, 31.01.2024, 21:00. Është raportuar se në një kafe bar dyshohej se ishte duke u bërë shitblerje e substancave narkotike. Njësitet policore në vendin e ngjarjes kanë takuar tre të dyshuar meshkuj kosovarë ku gjatë kontrollit tek dy të dyshuar është gjetur dhe konfiskuar substance e dyshuar narkotike e llojit marihuanë me peshë rreth 0.9 gram dhe 1 gram. Gjatë kontrollit të lokalit janë gjetur dhe konfiskuar para të gatshme me vlerë rreth 370 euro që dyshohet se janë përfituar nga shitja e substancave, një DVR, 60 paketime të vogla të mbushura me substancë të dyshuar narkotike e llojit marihuanë me peshë rreth 64.7 gram, dy qese të mbushura me substancë të dyshuar narkotike të llojit marihuanë me peshë rreth 51.2 gram. Gjithashtu është bërë bastisja në banesën e njërit nga të dyshuarit. Tre të dyshuarit janë arrestuar dhe pas intervistimit me vendim të prokurorit të njëjtit janë dërguar në mbajtje. /Lajmi.net/