Digjet vetura private e një polici në Pejë, Policia jep detaje

20/01/2026 21:39

Një veturë është djegur sot në rrugën “Papa Klementi” në Pejë.

Lajmin për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë në rajonin e Pejës, Fadil Gashi.

Ai ka thënë se nuk ka persona të lënduar

“Sonte rreth orës 20:00 kemi pranuar informatën se në rrugën ‘Papa Klementi’ një veturë ishte kapluar nga zjarri. Menjëherë në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet policore dhe zjarrfikësit. Nuk ka persona të lënduar, ndërsa janë shkaktuar vetëm dëme materiale,” tha Gashi.

Ai ka njoftuar se në vendin e ngjarjes kanë dalë edhe prokurori i shtetit dhe eksperti i zjarrit për të hetuar shkaqet e incidentit.

Sipas tij, vetura ishte private dhe në pronësi të një pjesëtari të Policisë së Kosovës.

Hetimet për të përcaktuar shkakun e zjarrit janë në vazhdim.

