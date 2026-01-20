Digjet vetura private e një polici në Pejë, Policia jep detaje
Një veturë është djegur sot në rrugën “Papa Klementi” në Pejë.
Lajmin për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë në rajonin e Pejës, Fadil Gashi.
Ai ka thënë se nuk ka persona të lënduar
“Sonte rreth orës 20:00 kemi pranuar informatën se në rrugën ‘Papa Klementi’ një veturë ishte kapluar nga zjarri. Menjëherë në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet policore dhe zjarrfikësit. Nuk ka persona të lënduar, ndërsa janë shkaktuar vetëm dëme materiale,” tha Gashi.
Ai ka njoftuar se në vendin e ngjarjes kanë dalë edhe prokurori i shtetit dhe eksperti i zjarrit për të hetuar shkaqet e incidentit.
Sipas tij, vetura ishte private dhe në pronësi të një pjesëtari të Policisë së Kosovës.
Hetimet për të përcaktuar shkakun e zjarrit janë në vazhdim.