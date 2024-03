Digjet një veturë në Grazhdanik të Prizrenit, dëmi kap vlerën prej 43 mijë Franga zvicerane

Një veturë është djegur sot në fshatin Grazhdanik të Prizrenit.

Vetura ka qenë me targa zvicerane, njofton Policia e Kosovës.

Për lajmi.net ka njoftuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës në Prizren, Shaqir Bytyqi.

“Sot me date 20.03.2024 rreth orës 18:40 një qytetar raporton në Polici se përderisa ishte duke ngarë Automjetin e tij Mercedes GLA i vitit 2018, me targa Zvicerane, papritur heton tym dhe një ere benzine në Automjetin e tij ku ndalon për ta shikuar problemin dhe në atë moment Automjetin e ka kapluar zjarri. Pas raportimit në vendin e ngjarjes kane dale policia dhe n zjarrfikësit dhe e kane shuar zjarrin si pasoj e zjarrit automjeti është djegur tërësisht. Viktima deklaron se demi i shkaktuar ka vlerën rreth 43000 Franga zvicerane. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori dhe është filluar rasti “Incident zjarri”, ka thënë Bytyqi.