Digjet një punëtori dhe një objekt ndihmës në Mushtisht të Suharekës
Një punëtori dhe një objekt ndihmës është djegur në Mushtisht të Suharekës. Deri tani nuk dihet nëse ka të lënduar nga ky zjarr që ka shpërthyer. Lajmi.net ka kontaktuar me Policinë e Kosovës por të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje. /Lajmi.net/ Fotografi nga zjarrfikësit e Suharekës:
Lajme
