Digjet një punëtori dhe një objekt ndihmës në Mushtisht të Suharekës

Një punëtori dhe një objekt ndihmës është djegur në Mushtisht të Suharekës. Deri tani nuk dihet nëse ka të lënduar nga ky zjarr që ka shpërthyer. Lajmi.net ka kontaktuar me Policinë e Kosovës por të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje. /Lajmi.net/ Fotografi nga zjarrfikësit e Suharekës: 

Lajme

10/03/2026 23:20

Një punëtori dhe një objekt ndihmës është djegur në Mushtisht të Suharekës.

Deri tani nuk dihet nëse ka të lënduar nga ky zjarr që ka shpërthyer.

Lajmi.net ka kontaktuar me Policinë e Kosovës por të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje. /Lajmi.net/

Fotografi nga zjarrfikësit e Suharekës: 

Artikuj të ngjashëm

March 10, 2026

SHBA shkatërron 16 anije iraniane që minonin Ngushticën e Hormuzit, publikohen...

March 10, 2026

“Më mbajti një orë duke më maltretuar psiqikisht”, dëshmitarët rrëfejnë se...

March 10, 2026

Lufta në Lindjen e Mesme, 11 kosovarë të evakuuar nga Dubai...

March 10, 2026

Tension në Ngushticën e Hormuzit: SHBA paralajmëron Iranin për mina detare,...

March 10, 2026

Numra të rastësishëm e kod persian: Një sinjal misterioz radioje trondit...

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

Lajme të fundit

SHBA shkatërron 16 anije iraniane që minonin Ngushticën...

“Më mbajti një orë duke më maltretuar psiqikisht”,...

Lufta në Lindjen e Mesme, 11 kosovarë të...

Gruda s’ka dilemë që dekreti i Osmanit “është...