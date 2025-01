Digjet një kafeteri në Suharekë, nuk dihet ende për të lënduar Është djegur një kafeteri në shesh të Suharekës. Mediat lokale kanë publikuar video nga vendi i ngjarjes. Lajmi.net ka kontaktuar me Policinë e Kosovës por ende nuk ka marrë përgjigje në lidhje me rastin. Ne do të iu mbajmë të informuar. Video: