Digjet ndërtesa në pronësi të kandidatit të Listës Serbe për kryetar të Zubin Potokut

Një ndërtesë është përfshirë nga zjarri në orët e para të ditës së sotme. Ngjarja ka ndodhur në Uglare të Zubin Potokut. Kjo është konfirmuar për lajmi.net, nga zëvendësdrejtori i Policisë për veriun Veton Elshani. “Sot rreth orës 4:30 morëm informacion se zjarrfikësit po reagonin ndaj një zjarri që ndodhi në Uglare. Shtëpia, kati i…

Lajme

17/08/2025 11:08

Një ndërtesë është përfshirë nga zjarri në orët e para të ditës së sotme.

Ngjarja ka ndodhur në Uglare të Zubin Potokut.

Kjo është konfirmuar për lajmi.net, nga zëvendësdrejtori i Policisë për veriun Veton Elshani.

“Sot rreth orës 4:30 morëm informacion se zjarrfikësit po reagonin ndaj një zjarri që ndodhi në Uglare. Shtëpia, kati i parë i së cilës u dogj, ka shërbyer si shtypshkronjë e cila në këtë kohë nuk ishte funksionale. Nuk pati asnjë të lënduar, por u shkaktuan dëme materiale”, tha ai.

Elshani tha se kemi të bëjmë me një zjarr të qëllimshëm.

“Nuk ka të dyshuar, ndërsa Policia është duke u marr me rastin i cili trajtohet si zjarrëvënie”, theksoi Elshani.

Sipas informatave objekti është në pronësi të kandidatit të Listës Serbe për kryetar të Zubin Potokut, Millosh Peroviq.

Artikuj të ngjashëm

August 17, 2025

Zbulohet përmbajtja e letrës që Melania Trump ia dërgoi Putinit

Lajme të fundit

Zbulohet përmbajtja e letrës që Melania Trump ia dërgoi Putinit

Një javë prej vrasjes së tre personave në...

Paraburgim për dy të arrestuarit në Mitrovicë për...

Përditësohen të dhënat, vazhdojnë pritjet e gjata për...