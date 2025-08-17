Digjet ndërtesa në pronësi të kandidatit të Listës Serbe për kryetar të Zubin Potokut
Një ndërtesë është përfshirë nga zjarri në orët e para të ditës së sotme.
Ngjarja ka ndodhur në Uglare të Zubin Potokut.
Kjo është konfirmuar për lajmi.net, nga zëvendësdrejtori i Policisë për veriun Veton Elshani.
“Sot rreth orës 4:30 morëm informacion se zjarrfikësit po reagonin ndaj një zjarri që ndodhi në Uglare. Shtëpia, kati i parë i së cilës u dogj, ka shërbyer si shtypshkronjë e cila në këtë kohë nuk ishte funksionale. Nuk pati asnjë të lënduar, por u shkaktuan dëme materiale”, tha ai.
Elshani tha se kemi të bëjmë me një zjarr të qëllimshëm.
“Nuk ka të dyshuar, ndërsa Policia është duke u marr me rastin i cili trajtohet si zjarrëvënie”, theksoi Elshani.
Sipas informatave objekti është në pronësi të kandidatit të Listës Serbe për kryetar të Zubin Potokut, Millosh Peroviq.