Digjen disa autobusë në një zonë parkimi në Durrës
Një zjarr i madh ka rënë mesditën e sotme në Fllakë, Durrës, në një zonë të vjetër parkimi autobusësh, ku disa mjete të amortizuara dhe të papërdorura kanë marrë flakë.
Sipas burimeve në terren, autobusët kanë qenë të parkuar prej kohësh dhe ndodhen pranë zonës së Fllakës.
Nuk ka rrezik për përhapje të zjarrit, pasi mjetet janë larg qendrave të banuara.
Në vendngjarje kanë shkuar shërbimet zjarrëfikëse për të monitoruar situatën. Nuk raportohet për persona të lënduar.