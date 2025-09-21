Diella pjesë e kabinetit, analiza e “Washington Post”: A do kërkojë Rama zbatimin e Nenit 5 të NATO-s nëse një sulm kibernetik e “vret”?
Presidenti Donald Trump krijoi në mënyrë të njohur një agjenci të Shtëpisë së Bardhë që përdor teknologjinë për të përmirësuar qeverisjen. Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, e ka tejkaluar Trumpin duke emëruar një ministre të krijuar me Inteligjencë Artificiale në kabinetin e tij. Rama njoftoi këtë muaj se “Diella” do t’i bashkohej qeverisë së tij…
Rama njoftoi këtë muaj se “Diella” do t’i bashkohej qeverisë së tij si ministre. Diella tashmë shfaqet për të përshëndetur vizitorët në faqen e internetit të qeverisë e-Albania. Detyra e saj e re: Të mbikëqyrë prokurimin publik.
Ajo nuk do të ketë nevojë të jetë aq e pakorruptueshme për të tejkaluar sistemin aktual, shkruan “The Washington Post”.
Vitin e kaluar, Shqipëria shënoi 42 nga 100 në Indeksin e Perceptimit të Korrupsionit të Transparency International, i cili mat përhapjen e ryshfetit, nepotizmit dhe formave të tjera të korrupsionit. (Danimarka shënoi më së larti, me 90; Shtetet e Bashkuara renditen në 65.)
Rama thotë se inteligjenca artificiale mund të ndihmojë në dhënien e tenderëve publikë më të drejtë.
Rama, një populist 1.88 metra i gjatë, ka qenë në pushtet që nga viti 2013. Ai e ka shtyrë vendin e tij drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, ndërkohë që përballet me shqetësime për korrupsionin dhe prapambetjen demokratike.
Sigurisht, emërimi i Diellës “ministre” është një marifet, kështu e konsideron në analizën e saj “The Washingon Post”.
Kushtetuta e Shqipërisë kërkon që anëtarët e kabinetit të jenë qenie njerëzore, pavarësisht rolit që luan AI në shpërndarjen e burimeve qeveritare, njerëzit do të duhet të përcaktojnë buxhetin dhe prioritetet e qeverisë.
Qeveria shqiptare ka pasur vështirësi me teknologjinë në të kaluarën. Në vitin 2022, shërbimet qeveritare të Shqipërisë u paralizuan për javë të tëra nga një sulm kibernetik masiv iranian që Rama e krahasoi me një fushatë bombardimi.
A do ta shtynte një sulm kibernetik që “vret” një ministër të qeverisë Ramën të evokonte dispozitën e mbrojtjes së ndërsjellë të NATO-s?
Por kthimi te teknologjia e re për të adresuar korrupsionin, edhe nëse vetëm simbolikisht, është një përfitim i dobishëm. Në vend që të presin mbërritjen e “inteligjencës së përgjithshme artificiale” mbinjerëzore, qeveritë në të gjithë botën mund të kërkojnë mënyra për të përmirësuar qeverisjen me inteligjencën artificiale siç ekziston sot.
Në Shtetet e Bashkuara, qeveria ka mbetur prapa industrisë private në miratimin e AI-së. Rreth 150 projektligje mbi këtë temë u shqyrtuan në kapitujt shtetërorë vitin e kaluar, sipas Konferencës Kombëtare të Legjislaturave Shtetërore.
Por kjo nuk është aq e shpejtë. Siç ka raportuar The Post, Kina po i tejkalon shumë çdo vend në Perëndim në zbatimin e inteligjencës artificiale, në spitale, fabrika dhe zyra qeveritare.
Janë ditët e para në epokën e inteligjencës artificiale. Por në botën e burokracisë qeveritare që shmang rrezikun, Shqipëria meriton lavdërime për përpjekjen për diçka të re.