Diell i fortë sot në Kosovë, këto janë temperaturat

Sot në vend do të mbajë mot i vranët edhe me diell.

“Do të mbajë mot i vranët dhe me diell. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 9 deri 14 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 19-26 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga jugperëndimi dhe juglindja me shpejtësi 1-7 m/s”, ka njoftuar IHMK. /Lajmi.net/