Diego Simeone e ‘ëndërron’ sulmuesin që po shkëlqen këtë sezon në Europë

Atlético Madrid po përgatit një revolucion gjatë verës, dhe në krye të listës së dëshirave ndodhet një emër që ngjall entuziazëm tek tifozët: Viktor Gyokeres.

Sulmuesi suedez, i cili po shkëlqen këtë sezon me Sportingun e Portugalisë, është bërë objektivi kryesor për të përforcuar repartin ofensiv të skuadrës së udhëhequr nga Diego Simeone.

Klubi madrilen ndodhet në një pozitë të fortë financiare pas zgjatjes së kontratës me Nike deri në vitin 2035.

Kjo marrëveshje e re, e cila sipas burimeve të ndryshme do të sjellë rreth 30 milionë euro në vit në arkat e “Metropolitano”-s, pothuajse dyfishon të ardhurat e mëparshme dhe hap rrugën për investime ambicioze.

Sipas gazetës “Sport”, me largimet e mundshme të lojtarëve kyç si Antoine Griezmann, Angel Correa dhe madje edhe Julian Alvarez, Atletico po planifikon një lëvizje të madhe, dhe Gyökeres përputhet në mënyrë të përkryer me profilin që kërkojnë: i fuqishëm, i shpejtë, me ndjesi për gol dhe potencial për t’u rritur.

Çmimi i tij nuk do të jetë i ulët. Sportingu e ka vlerësuar yllin e tij rreth 75 milionë euro, megjithatë kostoja totale e operacionit mund të arrijë deri në 100 milionë euro me bonuse të përfshira.

Klubi madrilen e di që nuk do të jenë të vetmit në garë për sulmuesin, por kanë besim te forca e tyre ekonomike dhe tërheqja e projektit sportiv për ta bindur futbollistin skandinav. Rrotat tashmë janë vënë në lëvizje dhe, përveç ndonjë kthese të papritur, Gyokeres pritet të jetë një nga figurat kyçe të merkatos verore të Atlético-s.