Diddy kërkon lirimin – pretendon se nuk ka marrë pjesë drejtpërdrejt në veprat e pretenduara, por vetëm ka qenë dëshmitar
Sean Combs, i njohur si Diddy, po sfidon dënimin e tij në një gjykatë apeli në SHBA, duke pretenduar se gjykimi ndaj tij nuk ka marrë në konsideratë siç duhet provat.
Avokatët e artistit pritet të paraqiten në Gjykata e Apelit e Qarkut të 2-të të SHBA-së në New York, ku do të argumentojnë se gjyqtari nuk duhej të kishte përfshirë akuza për abuzim dhe kërcënime ndaj ish-partnereve gjatë vendimit përfundimtar.
56-vjeçari aktualisht po vuan një dënim mbi katër vite në një burg federal me siguri të ulët në Fort Dix, pasi u shpall fajtor për akuza që lidhen me promovimin e prostitucionit.
Megjithatë, ai u shpall i pafajshëm për akuzat më të rënda, përfshirë trafikimin e seksit dhe organizimin kriminal.
Mbrojtja pretendon se dënimi duhet të rrëzohet, duke argumentuar se Sean Combs nuk ka marrë pjesë drejtpërdrejt në veprat e pretenduara, por vetëm ka qenë dëshmitar.
Avokatja e tij, Alexandra Shapiro, pritet të theksojë se gjyqtari Arun Subramanian ka marrë në konsideratë prova që lidhen me akuza për të cilat ai ishte liruar.
Ndër çështjet më të debatueshme është pretendimi se ai kërcënoi të publikonte një video private të Cassandra Ventura, si dhe presionet ndaj një gruaje tjetër të identifikuar si “Jane”.
Nga ana tjetër, prokuroria këmbëngul se këto prova janë thelbësore për të kuptuar kontekstin e ngjarjeve, edhe pse nuk çuan në dënim për akuzat më të rënda.
Vetë Sean Combs ka pranuar sjellje abuzive në disa raste, por insiston se aktet seksuale kanë qenë me pëlqim.
Aktualisht, lirimi i tij është planifikuar për 15 prill 2028, por vendimi i apelit mund të ndryshojë rrjedhën e çështjes dhe të ardhmen e tij.