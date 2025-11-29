Dibër: Arrestohet polici që përdhunonte gra dhe shpërdoronte detyrën
Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka arrestuar punonjësin e policisë në Dibër me iniciale J.U., i dyshuar për “marrëdhënie seksuale me dhunë me të rritura” dhe “shpërdorim detyre”.
AMP njofton se hetimet nisën pas kallëzimit të shtetases L.H., e cila pretendon se është shantazhuar dhe kërcënuar nga efektivi, ndërsa kanë nisur hetimet edhe për një tjetër shtetase për “kanosje për të mos kallëzuar” dhe për “përkrahje të autorit në krim”, shkruan A2CNN.
“Në vijim të veprimeve hetimore në lidhje me ngjarjen e datës 17.11.2025, ku pas kallëzimit të shtetases L.H., e cila ka ngritur pretendimin se punonjësi i policisë nëpërmjet shantazhit dhe kërcënimit ka kryer marrëdhënie seksuale me dhunë, AMP ka dërguar materialet proceduriale shtesë edhe për shtetasen M.U., e dyshuar për veprën penale “Kanosja për të mos kallëzuar” parashikuar në nenin 311 të Kodit Penal dhe shtetasin A.K., i dyshuar për veprën penale “Përkrahja e autorit në krim” parashikuar në nenin 302 të Kodit Penal”.
Punonjësi i policisë ishte larguar drejt Kosovës, por u ndalua sot nga AMP në hyrje të territorit shqiptar.
“Pas hetimeve me metoda speciale hetimi, u konstatua se punonjësi i policisë gjatë kësaj kohe ishte larguar në Republikën e Kosovës dhe ditën e sotme u bë i mundur ndalimi i tij nga agjentët e AMP në momentin e hyrjes në territorin e Republikës së Shqipërisë”, njofton policia.
Agjencia fton qytetarët të denoncojnë çdo abuzim në numrin 0800 9090 ose përmes kanaleve digjitale të saj.