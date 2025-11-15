Diaspora nuk e ka ndryshuar rezultatin në asnjë komunë – kjo parti ka fituar më së shumti vota me postë!
Votat e diasporës për raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetarë të komunave tregojnë një përkrahje të ndryshme për partitë dhe kandidatët, duke u reflektuar në disa komuna, por pa ndryshuar rezultatin përfundimtar.
Lëvizja VETËVENDOSJE ka mbledhur 2,967 vota nga diaspora, me Hajrulla Çeko si kandidatin më të votuar me 395 vota individuale. Rezultatet tregojnë një përkrahje të qëndrueshme për VV në shumicën e komunave ku u zhvillua balotazhi, transmeton lajmi.net.
LDK ka marrë gjithsej 2,740 vota nga jashtë vendit, me Bexhet Xheladini si kandidatin më të votuar nga diaspora me 873 vota. Diaspora ka luajtur një rol vendimtar për të konfirmuar pozicionin e kandidatëve në disa komuna, por nuk ka ndryshuar rezultatin përfundimtar.
AAK ka siguruar 1,618 vota, me Ardian Gjini si kandidatin më të votuar nga jashtë vendit me 396 vota. Për AAK, diaspora ka pasur një ndikim të dukshëm në forcuar pozicionin e kandidatëve në balotazhe të ngushta.
PDK ka mbledhur 1,205 vota nga jashtë vendit, me Shaban Shabani si kandidatin më të votuar me 458 vota individuale. Për PDK, mbështetja nga diaspora ka qenë e moderuar dhe e shpërndarë.
Në Mamushë, Fikret Morina i Mamuşa Halk Hareketi ka marrë 186 vota (83,41%) nga diaspora, ndërsa Abdulhadi Krasniç i KDTP-së ka siguruar 37 vota (16,59%).
Nga Kllokoti, nuk është proceduar ende ndonjë rezultat i votave me diasporë.
Pavarësisht mbështetjes së dukshme për disa kandidatë, asnjë komunë nuk ka pasur ndryshim të fituesit për shkak të votave nga jashtë vendit.