Diario AS: Reali do të tentojë nënshkrimin me Cancelon në verën e ardhshme Real Madridi do të tentojë nënshkrimin me mbrojtësin anësor të Manchester Cityt, Joao Cancelo. Të paktën kështu raporton mediumi prestigjioz spanjoll, Diario AS, transmeton lajmi.net. “Los Blancos” po e shohin me prioritet nënshkrimin me lojtarin, pasi i njëjti garanton cilësi në vijën e fundit. Kampionët në fuqi të Spanjës janë duke operuar me Dani Carvajal…