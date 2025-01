Dialogu Kosovë-Serbi, BE: Sorensen e merr detyrën më 1 shkurt me mandat fillestar prej 13 muajsh Bashkimi Europian e ka emëruar sot diplomatin danez, Peter Sørensen Përfaqësues Special të BE-së për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. BE-ja njoftoi se “detyrat e Përfaqësuesit të ri Special të BE-së do të jenë ta lehtësojë dialogun që do të kontribuojë në një normalizim gjithëpërfshirës të marrëdhënieve midis Serbisë dhe Kosovës* dhe në veçanti zbatimin…