Diagnostikohet rasti i parë me fruth në Shqipëri, i infektuar një fëmijë

Një fëmijë është diagnostikuar me fruth në Shqipëri. Sipas Top Channel, fëmija ka ardhur nga Anglia dhe ishte i pavaksinuar ndaj fruthit. Rasti është duke u trajtuar në shërbimin e Pediatrisë Infektive. IShP ka kryer hetimin epidemiologjik dhe nuk rezulton të ketë fëmijë të tjerë të infektuar.

Lajme

26/12/2025 12:39

Një fëmijë është diagnostikuar me fruth në Shqipëri.

Sipas Top Channel, fëmija ka ardhur nga Anglia dhe ishte i pavaksinuar ndaj fruthit.

Rasti është duke u trajtuar në shërbimin e Pediatrisë Infektive. IShP ka kryer hetimin epidemiologjik dhe nuk rezulton të ketë fëmijë të tjerë të infektuar.

Artikuj të ngjashëm

December 26, 2025

Shqetësimet se mund të ketë mungesë të rrymës në ditën e...

Lajme të fundit

Labi spërkat këmbët me aromë pastaj mbath çorapet

Shqetësimet se mund të ketë mungesë të rrymës...

Zemaj me mesazh për qytetarët në Kosovë dhe...

​Rritja e tatimi në pronë, bizneset përballë “katastrofës” tatimore