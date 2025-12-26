Diagnostikohet rasti i parë me fruth në Shqipëri, i infektuar një fëmijë
Një fëmijë është diagnostikuar me fruth në Shqipëri. Sipas Top Channel, fëmija ka ardhur nga Anglia dhe ishte i pavaksinuar ndaj fruthit. Rasti është duke u trajtuar në shërbimin e Pediatrisë Infektive. IShP ka kryer hetimin epidemiologjik dhe nuk rezulton të ketë fëmijë të tjerë të infektuar.
