Di Maria vazhdon shkëlqimin me Argjentinën, tejkalon edhe Maradonën sa u përket asisteve Argjentina arriti një fitore me shumë vlera, mbrëmjen e së martës, ku në La Paz, mundi vendasit bolivianë me rezultatin e thellë 0 me 3, në përballjen e vlefshme për kualifikueset e Kampionatit Botëror të futbollit, që do të zhvillohet në SHBA, Meksikë e Kanada, në vitin 2026. Padyshim një nga protagonistët absolur të kësaj…