Di Maria tregon për të ardhmen: Me Champions ose pa, unë i di zgjedhjet e mia Angel Di Maria do të jetë protagonist te Juventus që do të përballet me Sevilla në ndeshjen e parë të Europa League, një nga të paktët trofe që argjentinasi nuk e ka fituar kurrë. Argjentinasi ka folur rreth të ardhmes së tij dhe ka shpjeguar nëse do të ndikohet nga kualifikimi në Champions League ose…