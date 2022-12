Di Maria pritet të startojë ndaj Kroacisë, gjasat minimale për Lautaro Martinez

Kanë filluar të zbulohen dilemat e para të Lionel Scaloni para gjysmëfinales Argjentinë – Kroaci.

Kombëtarja e Argjentinës synon një tjetër finale pas asaj që e humbi në vitin 2014. Në gjysmëfinale, argjentinasit do të përballen me Kroacinë.

Para kësaj sfide, Angel Di Maria vazhdon të jetë në dyshim, sikur edhe Rodrigo De Paul. Ndërsa, Lautaro Martinez me gjasë do të humb përsëri balotazhin me Julian Alvarez, përcjell lajmi.net.

Di Maria u stërvit sot me pjesën e grupit dhe punoi edhe në aspektin taktik. Kështu, gjasat që ai të startojë janë të larta.

Argjentina do të duhet të bëjë disa ndryshime në formacion, pasi Marcos Acuna e Gonzalo Montiel do të mungojnë si pasojë e suspendimit.

Përkundër gjuajtjes decisive në penalltitë ndaj Holandës, sulmuesi i Inter, Lautaro akoma pritet të jetë në bankë rezervë, me Alvarez që pritet të jetë titullar për të tretën radhazi. /Lajmi.net/